Condivide sui social per 12 anni le foto hot dell'allora compagna: condannato per revenge porn

"Lui era uscito. Aveva dimenticato il cellulare - riporta il quotidiano di quei momenti. - Sospettavo che mi tradisse e ho guardato le chat. Ne ho aperta una, ho visto la figura di un uomo mascherato. Il numero non era registrato. Ho aperto le conversazioni. C'ero io nuda. Decine di foto e di video intimi di me. Alcuni glieli avevo dati io, su sua richiesta. Ma di altri, non sapevo nemmeno che me li avesse fatti. Ho pensato 'non è possibile'. Ho chiamato un'amica. Il giorno dopo mi ha accompagnata dai carabinieri. Non mi ero mai accorta", ha spiegato ai militari.