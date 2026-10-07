Gli agenti hanno prima accompagnato l'uomo in ospedale per affidarlo alle cure dei sanitari e poi lo hanno denunciato per revenge porn, furto e accesso abusivo a sistema informatico. Il furto sarebbe avvenuto, secondo quanto finora ricostruito, in una struttura ricettiva della zona di Licola, nell'hinterland a nord di Napoli. L'uomo si è poi allontanato per recarsi in piazza Garibaldi dove è stato trovato in stato confusionale. Durante lo spostamento a Napoli avrebbe pubblicato il video, probabilmente dopo avere litigato con la 25enne.