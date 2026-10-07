dopo una lite

Ruba il cellulare alla figlia di Asia Argento e pubblica un video intimo: amico denunciato per revenge porn

Dopo una lite con Anna Lou Castoldi, l'uomo è stato rintracciato alla stazione di Napoli. Aveva ancora la borsa della giovane

07 Ott 2026 - 18:34
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Dopo una lite l'amico le ruba la borsa contenente il telefono e per vendetta pubblica sui social un video che la ritrae in atteggiamenti privati: è successo ad Anna Lou Castoldi, figlia 25enne di Asia Argento e Morgan, che ha presentato una denuncia di furto. Le ricerche della Polizia Ferroviaria di Napoli hanno consentito di rintracciare il cellulare nella stazione ferroviaria di Napoli, dove si trovava anche l'uomo, in stato confusionale. Denunciato per revenge porn.

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La scoperta della pubblicazione del video privato

 A lanciare l'allarme è stata proprio Asia Argento che dopo essersi accorta delle immagini su Instagram ha tentato inutilmente di contattare la figlia. A questo punto si è rivolta alla polizia, che è riuscita a geolocalizzare il telefono insieme con la borsa nelle mani dell'amico.

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Gli agenti hanno prima accompagnato l'uomo in ospedale per affidarlo alle cure dei sanitari e poi lo hanno denunciato per revenge porn, furto e accesso abusivo a sistema informatico. Il furto sarebbe avvenuto, secondo quanto finora ricostruito, in una struttura ricettiva della zona di Licola, nell'hinterland a nord di Napoli. L'uomo si è poi allontanato per recarsi in piazza Garibaldi dove è stato trovato in stato confusionale. Durante lo spostamento a Napoli avrebbe pubblicato il video, probabilmente dopo avere litigato con la 25enne.

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