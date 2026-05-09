Firenze, trova la moglie con l'amante e manda le foto ai familiari: condannato per revenge porn

Era ritornato a casa prima del previsto e ha sorpreso la compagna insieme all'amante. A letto insieme. L'uomo ha preso il cellulare, ripreso la coppia seminuda e mandato poi tutto il video ai familiari di lei. Una vendetta costata cara: il tribunale di Firenze lo ha condannato per revenge porn a 8 mesi di reclusione. Inoltre, dovrà versare all'ex compagna, un indennizzo di oltre duemila euro.
Il rientro in anticipo
Era il luglio del 2022 quando, come spiega il Corriere Fiorentino, il commerciante ritornò a casa con largo anticipo rispetto al previsto. Nella sua abitazione trovò la compagna e l’altro in camera da letto e, senza batter ciglio scattò foto e filmò la coppia.
La querela
La relazione si è rotta di lì a breve e la donna lo ha querelato per aver diffuso immagini senza il consenso. Il commerciante a sua volta denunciò l'ormai ex per calunnia, accusandola di "aver omesso di riferire di aver creato la situazione ad arte perché la trovasse nuda in compagnia di un uomo e di aver riso senza manifestare alcun dissenso mentre la riprendeva con il cellulare". Lei però è stata assolta.