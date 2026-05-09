Firenze, trova la moglie con l'amante e manda le foto ai familiari: condannato per revenge porn

Era ritornato a casa prima del previsto e ha sorpreso la compagna insieme all'amante. A letto insieme. L'uomo ha preso il cellulare, ripreso la coppia seminuda e mandato poi tutto il video ai familiari di lei. Una vendetta costata cara: il tribunale di Firenze lo ha condannato per revenge porn a 8 mesi di reclusione. Inoltre, dovrà versare all'ex compagna, un indennizzo di oltre duemila euro.