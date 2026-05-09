Secondo la versione riferita dal giovane, come riferito da La Sicilia, il 51enne avrebbe tentato - come era solito fare nei suoi confronti - avance sessuali. Questa volta era arrivato a molestare il giovane, suo vicino di casa. L'aggressione mortale sarebbe avvenuta al culmine di una lite, quando il 16enne per difendersi - questo il suo racconto - avrebbe raccolto un pesante oggetto percuotendolo in testa.