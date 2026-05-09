Palermo, 16enne uccide un uomo e si costituisce: "Mi sono difeso da avance sessuali"
Il giovane 16enne si è presentato in questura sostenendo di essersi difeso dalle molestie sessuali del suo vicino di casa, un uomo 51enne
© Ansa
Omicidio a Palermo, nel Villaggio Santa Rosalia. Un ragazzo di 16 anni la notte scorsa ha ucciso un uomo, che secondo le prime notizie di stampa sarebbe un 51enne. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della vittima, in via Buonpensiero. Il giovane gli avrebbe fracassato la testa con un oggetto pesante, per poi costituirsi in questura intorno a mezzanotte.
Il racconto del giovane: "Mi molestava, mi sono difeso"
Secondo la versione riferita dal giovane, come riferito da La Sicilia, il 51enne avrebbe tentato - come era solito fare nei suoi confronti - avance sessuali. Questa volta era arrivato a molestare il giovane, suo vicino di casa. L'aggressione mortale sarebbe avvenuta al culmine di una lite, quando il 16enne per difendersi - questo il suo racconto - avrebbe raccolto un pesante oggetto percuotendolo in testa.
Indagini in corso
Sono in corso le indagini della Squadra mobile, coordinate dalla procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna, per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Sul posto la polizia scientifica per i rilievi.