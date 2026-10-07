Francia, chiusa piattaforma con contenuti intimi rubati a oltre 17mila donne nel mondo

La procura di Parigi ha annunciato che, in seguito a un'operazione giudiziaria franco-americana, è stata chiusa la piattaforma NudeLeaksTeens (che in inglese significa "fuga di immagini intime di adolescenti"), che, secondo quanto ricostruito dall'indagine, avrebbe proposto la vendita online di contenuti intimi sottratti a oltre 17mila donne in tutto il mondo, tra cui alcune minorenni. La stessa procura in un comunicato ha precisato che due fratelli di 21 e 25 anni, sospettati di esserne "i presunti amministratori", sono stati arrestati nelle ultime ore nel nord della Francia.