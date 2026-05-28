Indagini in corso

Torino, ripescato cadavere nel fiume Dora

Il corpo non è ancora stato identificato. A segnalare il cadavere alcuni passanti che lo avevano in precedenza visto all'altezza di via Bologna

28 Mag 2026 - 12:05
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Il cadavere di un uomo, non ancora identificato, è stato ripescato nelle acque del fiume Dora Ripara, all'angolo di Corso Regio Parco a Torino. Un primo avvistamento del corpo senza vita di un uomo era avvenuto all'altezza di via Bologna. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i sanitari del 118.

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Si pensa al suicidio

 Sono in corso gli accertamenti da parte della sezione investigazioni scientifiche per stabilire l'identità della vittima e da quanto tempo il corpo si trovasse in acqua. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche se gli investigatori sospettano un caso di suicidio.

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