Torino, ripescato cadavere nel fiume Dora

Il cadavere di un uomo, non ancora identificato, è stato ripescato nelle acque del fiume Dora Ripara, all'angolo di Corso Regio Parco a Torino. Un primo avvistamento del corpo senza vita di un uomo era avvenuto all'altezza di via Bologna. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i sanitari del 118.
Si pensa al suicidio
Sono in corso gli accertamenti da parte della sezione investigazioni scientifiche per stabilire l'identità della vittima e da quanto tempo il corpo si trovasse in acqua. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche se gli investigatori sospettano un caso di suicidio.