Torino, per il "re dei maranza" sorveglianza speciale e niente social

Come riporta il Corriere della Sera, l'avvocato Federica Galante ha obiettato dicendo che molti contenuti "sarebbero messinscene e che alcune persone comparse nei video si sarebbero prestate come figuranti", ma è servito a poco. Il giovane, durante l'interrogatorio di garanzia, aveva detto: "Signor giudice, è il mio personaggio, è quasi tutto finto, io voglio fare ridere sui social. Il mio personaggio è fare hype, la gente deve credere che faccio tutto io così dicono: 'Wow, Don Alì è forte'". Intanto, il provvedimento è stato impugnato davanti alla Corte d'Appello.