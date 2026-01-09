Logo Tgcom24
Cronaca
Il caso a Torino

Don Alì, il "Re dei Maranza", chiede la perizia psichiatrica

L'influencer è a giudizio per stalking e diffamazione, accuse che a novembre scorso avevano fatto scattare le manette""

09 Gen 2026 - 21:09
01:31 

Ha chiesto, attraverso i suoi legali, di essere sottoposto a perizia psichiatrica e poter essere giudicato con rito abbreviato Alì Said, noto sui social come Don Alì, “Il Re dei Maranza”. Il 24enne marocchino, residente a Torino, è sotto processo per stalking e diffamazione perché lo scorso ottobre aveva bloccato per strada un maestro di una scuola elementare nel quartiere Barriera di Milano, aggredendolo e accusandolo di aver molestato un bambino. Intanto, i suoi canali social sono stati chiusi.   

torino
