Torino, punta la pistola alla testa del medico: "Salva mamma o ti ammazzo"

Un uomo ha puntato una pistola alla testa di un medico del 118 intervenuto per il malore di una 83enne. "Se non salvi mia madre ti ammazzo", avrebbe intimato il figlio della donna al dottore. Il fatto è accaduto a Torino, in un alloggio delle case popolari di corso Grosseto, dove i sanitari erano intervenuti per soccorrere l'anziana che soffre di cuore.