Pescara, aggredisce infermiera al pronto soccorso: arrestata

Una donna di 38 anni della provincia di Pescara è stata arrestata per il reato di lesioni aggravate e denunciato per interruzione di pubblico servizio. La 38enne, lamentando un malore, aveva chiesto di essere immediatamente visitata al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito, ma la richiesta non è stata subito accolta. La 38enne, dopo aver inveito e minacciato i medici, ha assalito una delle infermiere, ferendola. Gli agenti hanno subito rintracciato la protagonista dell'aggressione. Riportata la calma, i poliziotti hanno provveduto al suo arresto.