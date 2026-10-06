Torino, morto con il cranio fracassato: in manette la moglie della vittima e il nuovo compagno

Sono stati arrestati i presunti autori dell'omicidio di Mikel Rroku, il 55enne albanese ritrovato con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. A finire in manette sono stati la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. All'alba di martedì i carabinieri del comando provinciale hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, un 52enne, e della donna, una 45enne. I due, entrambi italiani, sono ritenuti responsabili della morte di Rroku. Il cadavere dell'uomo era stato ritrovato il 6 luglio scorso, nella sua abitazione in via Verolegno, nel quartiere Lucento. La salma fu rinvenuta in avanzato stato di composizione, dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore.