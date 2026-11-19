Dramma a Mappano, in provincia di Torino. I carabinieri della sezione operativa di Venaria e il personale sanitario del 118 sono intervenuti a seguito di una richiesta di soccorso avanzata dai genitori di una neonata di 14 giorni trovata priva di sensi nel letto matrimoniale. Trasportata d'urgenza presso l'ospedale Maria Vittoria di Torino, la piccola è purtroppo deceduta nonostante i tentativi di rianimazione. I militari, supportati dal personale della Scientifica del comando provinciale di Torino hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'accaduto. L'autopsia dovrà accertare le esatte cause del decesso.