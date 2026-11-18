Saranno necessari ulteriori accertamenti medico legali quindi per stabilire in modo preciso la causa della morte della neonata. La diciassettenne ha riferito di non essersi resa conto di essere incinta, così come nessuno dei familiari, i genitori e un fratello maggiorenne. Al momento sono iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo la ragazzina, i genitori e il fratello. Tra il materiale che i carabinieri hanno sequestrato nell'abitazione dell'Alto Sebino c'è anche un test di gravidanza compiuto a ottobre e con risultato negativo. Aspetto che confermerebbe quanto riferito agli inquirenti dalla ragazza, ancora in ospedale, ovvero che non si sarebbe accorta della gravidanza. Sono comunque stati avviati accertamenti per capire se lo stick sia stato in effetti usato da lei. La ragazza, studentessa delle superiori, aveva in effetti svolto una vita normale fino al giorno prima del parto, avvenuto nell'abitazione di notte, partecipando a scuola anche alle lezioni di educazione fisica senza mostrare problemi. I primi dolori, ha riferito, risalirebbero a giovedì 12 novembre. In bagno nella notte tra venerdì e sabato si sarebbe più volta sentita male, svenendo e perdendo molto sangue, avrebbe chiesto aiuto ai genitori, che l'hanno soccorsa e accompagnata in ospedale, lasciando lì la neonata e spiegando che era immobile.