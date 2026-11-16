Bergamo, 17enne partorisce da sola nel bagno di casa: neonata trovata morta, disposta l'autopsia

Una neonata è stata trovata morta in un'abitazione dell'Alto Sebino, in provincia di Bergamo. La piccola sarebbe stata partorita da una 17enne che avrebbe nascosto l'intera gravidanza ai propri genitori. La neonata, secondo quanto si apprende, sarebbe stata partorita nella notte tra venerdì e sabato al settimo mese di gestazione della minorenne. In seguito al parto, avvenuto nel bagno dell'abitazione della ragazza, quest'ultima avrebbe accusato un malore e avrebbe quindi chiesto aiuto ai propri genitori che hanno provveduto ad accompagnarla all'ospedale dove è tuttora ricoverata. Per stabilire se la bambina sia nata morta o sia deceduta successivamente alla nascita è stata disposta l'autopsia.