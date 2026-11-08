Donna uccisa in casa nella Bergamasca, sospetti su uno dei due figli

Omicidio in una villetta di via Paolo VI a Palosco, in provincia di Bergamo. Stando alle prime ricostruzioni, una donna di 71 anni sarebbe stata aggredita da uno dei due figli, un 47enne. Il corpo senza vita sarebbe stato rinvenuto nel suo letto, per l'anziana non c'era nulla da fare: i soccorritori hanno verificato che era stata colpita da diverse coltellate. Sul posto, oltre all'ambulanza del 112, diverse pattuglie dei carabinieri della compagnia di Treviglio che hanno istituito una zona di sicurezza. A lanciare l'allarme sarebbe stato un parente intorno a mezzogiorno.