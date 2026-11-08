Donna uccisa in casa nella Bergamasca, sospetti su uno dei due figli

Omicidio in una villetta di via Paolo VI a Palosco, in provincia di Bergamo. Stando alle prime ricostruzioni, una donna di 71 anni sarebbe stata aggredita da uno dei due figli, un 47enne. Il corpo senza vita sarebbe stato rinvenuto nel suo letto, per l'anziana non c'era nulla da fare: i soccorritori hanno verificato che era stata colpita da diverse coltellate. Sul posto, oltre all'ambulanza del 112, diverse pattuglie dei carabinieri della compagnia di Treviglio che hanno istituito una zona di sicurezza. A lanciare l'allarme sarebbe stato un parente intorno a mezzogiorno.
Una prima ricostruzione
Secondo il sito di BergamoNews, madre e figlio vivevano in un contesto familiare difficile, sul quale sono in corso gli accertamenti degli investigatori. Sul posto anche un'unità cinofila, forse per la ricerca di droga, come ipotizza il sito di PrimaTreviglio, oltre al reparto scientifico per i rilievi di rito. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto all'interno della villetta e chiarire le circostanze che hanno portato alla morte della donna.
Probabilmente l'omicidio sarebbe avvenuto qualche giorno fa ed è stato scoperto dopo un controllo della polizia locale, allertata da un parente della donna che non la sentiva da tempo. Sul posto è stato trovato il figlio di 47 anni in stato di shock. Al momento l'uomo è trattenuto dai militari dell'Arma e la sua posizione è al vaglio: non è escluso che possa aver aggredito lui la madre.