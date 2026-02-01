Torino, morta in casa a 54 anni: un giorno prima era stata dimessa dall'ospedale

Gli sforzi degli investigatori sono anche concentrati sulla visita che la stessa Luana Zingotti aveva fatto all'ospedale di Chiavari il 19 gennaio, il giorno prima di morire. Non è ancora chiaro il motivo per cui la 54enne avrebbe deciso di recarsi in ospedale. È certo però che sia stata dimessa in giornata. Non è ancora chiaro se ci sia un collegamento tra le condizioni cliniche valutate dall'equipe medica e il decesso.