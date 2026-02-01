L'Aquila, malore dopo una giornata di sci a Campo Felice: muore una 36enne
La Procura ha sequestrato la salma di Claudia Luberti: si indaga sulle cause del malore che l'ha colpita al termine della giornata sulla neve
Una giornata di sole sulle piste affollate è finita in tragedia a Campo Felice in provincia dell'Aquila: Claudia Luberti, 36 anni, è morta nel tardo pomeriggio di venerdì mentre si trovava nel comprensorio sciistico insieme a un gruppo di amici. La donna, residente a Zagarolo, si è sentita male poco dopo la chiusura degli impianti, mentre il gruppo si era fermato per un momento di relax prima di rientrare.
Secondo le prime ricostruzioni, la 36enne si sarebbe accasciata improvvisamente davanti ai presenti, senza lasciare il tempo di comprendere cosa stesse accadendo. I soccorsi del 118 sono intervenuti rapidamente, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul caso sono scattati immediatamente gli accertamenti. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze di amici e presenti che avevano trascorso con lei l'intera giornata. La Procura dell'Aquila ha disposto il sequestro della salma, trasferita all'obitorio del capoluogo abruzzese, dove potrebbe essere eseguita l’autopsia nelle prossime ore.
Gli inquirenti stanno cercando di chiarire se la morte sia stata causata da un malore improvviso o se possano aver inciso fattori esterni, come l'esposizione prolungata alle basse temperature. Al vaglio anche le condizioni di salute pregresse della donna, mentre resta da chiarire se vi fossero segnali che potessero far presagire quanto accaduto. Poche ore prima della tragedia, la 36enne aveva condiviso sui social alcune immagini della giornata sulla neve: sorrisi, leggerezza, la spensieratezza di una breve vacanza in montagna.