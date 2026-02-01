Secondo le prime ricostruzioni, la 36enne si sarebbe accasciata improvvisamente davanti ai presenti, senza lasciare il tempo di comprendere cosa stesse accadendo. I soccorsi del 118 sono intervenuti rapidamente, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul caso sono scattati immediatamente gli accertamenti. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze di amici e presenti che avevano trascorso con lei l'intera giornata. La Procura dell'Aquila ha disposto il sequestro della salma, trasferita all'obitorio del capoluogo abruzzese, dove potrebbe essere eseguita l’autopsia nelle prossime ore.