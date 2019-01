Torino: "marocchino di m...", professore prosciolto dall'accusa di razzismo

Disse "marocchino di m..." e "cinese di m..." a due suoi alunni, ma il professore, insegnante di educazione fisica alle medie a Torino, è stato prosciolto dalle accuse. Per i giudici, infatti, non c'è stato razzismo (questa aggravante è stata depenalizzata): le frasi pronunciate erano soltanto ingiuriose. Il docente, sospeso dalla scuola, si è sempre difeso sostenendo che non volesse assolutamente offendere.