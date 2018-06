Torino, licenziata la maestra che insultò i poliziotti durante gli scontri

A proporre il licenziamento per l'insegnante era stato lo stesso Ufficio scolastico regionale piemontese per la "grave condotta" della donna a una manifestazione antifascista del 22 febbraio per protestare contro CasaPound, che teneva un comizio in un albergo del centro di Torino.



La maestra è indagata dalla Procura per istigazione a delinquere, oltraggio a pubblico ufficiale e minacce. Durante il corteo venne ripresa dalle telecamere mentre insultava i poliziotti e augurava loro la morte.



"Pare evidente che se Lavinia non fosse stata intercettata da giornalisti affamati di notizie e se, subito dopo, il premier della 'Buona scuola' non avesse ceduto alla tentazione di individuare una 'cattiva maestra, il caso Cassaro non ci sarebbe mai stato", sottolinea ancora Scarinzi, pronto, dice, a "dimostrare l'inconsistenza della contestazione di addebito mossa alla maestra". Un caso di "democrazia autoritaria", accusa, definendo il licenziamento "una sanzione sproporzionata".