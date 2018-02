Torino, la prof augura la morte ai poliziotti | Renzi: "Andrebbe licenziata"

“Dovete morire, vigliacchi”. Non sono passate inosservate queste parole pronunciate da un’insegnante contro i poliziotti schierati in strada durante il corteo antifascista svoltosi a Torino il 22 febbraio scorso.



Uno sfogo dato dalla foga del momento? No, tanto che la docente ha ribadito il suo pensiero ai microfoni di Matrix: “Stanno proteggendo il fascismo. Un giorno potrei trovarmi con un fucile in mano a lottare contro questi individui”.



Durante la puntata della trasmissione di Canale 5 era presente in studio anche il segretario del Pd Matteo Renzi, che, dopo aver visto il servizio del giornalista Angelo Macchiavello, ha sentenziato: “Che schifo. Un'insegnante che augura la morte a un poliziotto andrebbe licenziata su due piedi”.