Incendio in una palazzina del Torinese, morta 28enne

È deceduta all'ospedale Cto di Torino la 28enne che era rimasta gravemente ustionata nell'incendio scoppiato in un edificio residenziale a Rivalta. Nel rogo è rimasto ferito il padre della giovane, attualmente ricoverato all'ospedale di Rivoli. Le fiamme erano divampate nella serata di domenica al secondo e ultimo piano dello stabile. L'abitazione è stata sottoposta a sequestro e la palazzina dichiarata inagibile.
Il padre della vittima è stato messo in salvo da un vigilante che si stava recando al lavoro Giancarlo Magnarello, di 67 anni. L'uomo, ricoverato all'ospedale di Rivoli per intossicazione, non è in pericolo di vita. Il fuoco, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito dalla cucina dell'alloggio, al secondo piano di una palazzina residenziale di viale Cadore, dove si trovava l'uomo che è riuscito subito a scappare. Mentre la figlia è rimasta intrappolata nella camera da letto.
