Incendio in una palazzina del Torinese, morta 28enne

È deceduta all'ospedale Cto di Torino la 28enne che era rimasta gravemente ustionata nell'incendio scoppiato in un edificio residenziale a Rivalta. Nel rogo è rimasto ferito il padre della giovane, attualmente ricoverato all'ospedale di Rivoli. Le fiamme erano divampate nella serata di domenica al secondo e ultimo piano dello stabile. L'abitazione è stata sottoposta a sequestro e la palazzina dichiarata inagibile.