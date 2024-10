Torino, fornivano kit per superare il test della patente: tre arrestati

In cambio di 3.500 euro a testa, a ogni candidato veniva fornito un kit composto da una giacca che nascondeva tra le cuciture dei taschini o tra le asole dei bottoni una microcamera invisibile. Il dispositivo, scrive Il Corriere della Sera, veniva posizionato così da inquadrare il foglio con le domande ed era collegato a uno smartphone in possesso dei quattro. Un suggeritore (non ancora identificato), in collegamento diretto a turno con uno degli arrestati, forniva le risposte esatte. Quindi, le risposte venivano comunicate tramite un piccolo auricolare inserito nell'orecchio dai candidati, nascosto in alcuni casi sotto una parrucca o un berretto. Un sistema perfetto che portava al superamento certo dell'esame.