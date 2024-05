Brescia, patenti facili in cambio di denaro: 4 misure cautelari, sequestrato un milione di euro

Un'ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita in provincia di Brescia nei confronti di quattro persone accusate di associazione per delinquere finalizzata a far ottenere in modo irregolare patenti di guida di tipo B e carte di qualificazione del conducente per la guida professionale di mezzi pesanti per conto terzi.

Sequestrato oltre un milione di euro, più di 60 le persone indagate.