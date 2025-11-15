Torino, con una email dalla Somalia e le parole “Help me” padre salva il figlio di 13 mesi

Ricevuta la mail, dal Regina Margherita parte immediatamente l'organizzazione. La Fondazione Mediolanum ha promosso una raccolta fondi; la Flying Angels Foundation si è occupata del trasferimento aereo del piccolo, avvenuto lo scorso 19 ottobre; l'Associazione Amici Bambini Cardiopatici ha garantito accoglienza e sostegno alla madre. Dopo gli ultimi accertamenti nel reparto di Cardiologia pediatrica, è arrivato il giorno dell'intervento. In sala operatoria l'équipe, guidata da Carlo Pace Napoleone, ha lavorato per sei ore, utilizzando la circolazione extracorporea per poter accedere al cuore del bimbo. Un intervento complesso, eseguito all'interno del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino. Muse si è svegliato dopo poche ore: respirava da solo ed era stabile. "Nonostante il ritardo ce la farà" assicurano i medici.