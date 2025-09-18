Ricostruiti naso e labbro in 3D a un bimbo morso da un animale

Un intervento chirurgico innovativo ha permesso la ricostruzione del naso di un bambino di 10 anni aggredito da un animale. Tutto questo è avvenuto all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e il merito va all'équipe di Chirurgia plastica. Ravi (nome di fantasia) è arrivato dall'India con una grave mutilazione in faccia: un animale gli ha staccato con un morso il naso e una parte del labbro superiore. L'operazione è stata complessa e ha reso necessario l'uso di modelli e stampe 3D sviluppati dall’Unità di Imaging avanzato cardiotoracovascolare e fetale.