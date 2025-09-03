Ricostruiti cranio e orbita a 21enne: a Pescara riuscito un intervento raro

La complessità dell'intervento ha richiesto precisione clinica e l'utilizzo di tecnologie di ultima generazione. Nello specifico per la ricostruzione dell'orbita è stata impiegata una protesi in titanio realizzata su misura con tecnologia Ebm (electron beam melting), capace di riprodurre fedelmente le porzioni ossee rimosse.



Il direttore generale della Asl, Vero Michitelli, è soddisfatto dell'intervento: "Abbiamo confermato la capacità dell'ospedale di Pescara di affrontare patologie rare e complesse - ha detto - grazie a professionisti di altissimo livello e a tecnologie all'avanguardia. Ringrazio le équipe coinvolte per l'impegno e l'alta professionalità dimostrati, che rafforzano la fiducia della comunità nella nostra azienda".