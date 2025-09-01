Logo Tgcom24
La star di "Baywatch" Nicole Eggert: "Ho subito una mastectomia"

L'attrice ha dovuto asportare il seno sinistro, una tappa importante della usa lotta contro il cancro

01 Set 2025 - 12:20
© Tgcom24

© Tgcom24

“Io ho subito una mastectomia con ricostruzione giovedì. E il vostro weekend com’è andato?”. Nicole Eggert, famosa per il ruolo nella serie TV "Baywatch", ha usato l'ironia per aggiornare i follower sul suo stato di salute. L'asportazione del seno è una tappa importante della sua lotta contro il cancro, iniziata nel 2023.

La lotta contro il cancro dell'ex bagnina di Baywatch

  Nicole Eggert si è mostrata sui social con una foto post-operatoria, in cui indossa un reggiseno contenitivo. L'ex bagnina aveva reso pubbliche le sue condizioni di salute a gennaio 2024, spiegando di aver provato un dolore terribile al seno sinistro ed essere ingrassata di oltre 10 chili. Alla Eggert è stato diagnosticato un carcinoma cribriforme al secondo stadio e l'attrice nel corso del 2024 si era sottoposta ad alcuni cicli di chemioterapia

L'asportazione del tumore

  Negli ultimi mesi l'attrice aveva ammesso di quanto disperatamente volesse rimuovere il tumore. A "People", prima dell'intervento, aveva confessato: "Sto bene e ho finito il mio trattamento. Sono in attesa di ulteriori accertamenti e, si spera, forse di un intervento chirurgico. La zona grigia è la più difficile, perché non sai cosa sta succedendo. Quando facevo la terapia mi sentivo come se stessi facendo qualcosa di produttivo. Ora devo solo aspettare di tirarlo fuori, è frustrante".

