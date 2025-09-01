La star di "Baywatch" Nicole Eggert: "Ho subito una mastectomia"

Fotogallery - Nicole Eggert, da "Baywatch" alla battaglia contro il cancro
L'attrice ha dovuto asportare il seno sinistro, una tappa importante della usa lotta contro il cancro
“Io ho subito una mastectomia con ricostruzione giovedì. E il vostro weekend com’è andato?”. Nicole Eggert, famosa per il ruolo nella serie TV "Baywatch", ha usato l'ironia per aggiornare i follower sul suo stato di salute. L'asportazione del seno è una tappa importante della sua lotta contro il cancro, iniziata nel 2023.
Nicole Eggert si è mostrata sui social con una foto post-operatoria, in cui indossa un reggiseno contenitivo. L'ex bagnina aveva reso pubbliche le sue condizioni di salute a gennaio 2024, spiegando di aver provato un dolore terribile al seno sinistro ed essere ingrassata di oltre 10 chili. Alla Eggert è stato diagnosticato un carcinoma cribriforme al secondo stadio e l'attrice nel corso del 2024 si era sottoposta ad alcuni cicli di chemioterapia.
Negli ultimi mesi l'attrice aveva ammesso di quanto disperatamente volesse rimuovere il tumore. A "People", prima dell'intervento, aveva confessato: "Sto bene e ho finito il mio trattamento. Sono in attesa di ulteriori accertamenti e, si spera, forse di un intervento chirurgico. La zona grigia è la più difficile, perché non sai cosa sta succedendo. Quando facevo la terapia mi sentivo come se stessi facendo qualcosa di produttivo. Ora devo solo aspettare di tirarlo fuori, è frustrante".
