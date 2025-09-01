La star di "Baywatch" Nicole Eggert: "Ho subito una mastectomia"

Negli ultimi mesi l'attrice aveva ammesso di quanto disperatamente volesse rimuovere il tumore. A "People", prima dell'intervento, aveva confessato: "Sto bene e ho finito il mio trattamento. Sono in attesa di ulteriori accertamenti e, si spera, forse di un intervento chirurgico. La zona grigia è la più difficile, perché non sai cosa sta succedendo. Quando facevo la terapia mi sentivo come se stessi facendo qualcosa di produttivo. Ora devo solo aspettare di tirarlo fuori, è frustrante".