Da Carmen Electra a Nicole Eggert, reunion di ex bagnine di "Baywatch" per la première della nuova docuserie "After Baywatch: Moment in the Sun", disponibile in streaming dal 28 agosto. All'appello manca però Pamela Anderson. A 35 anni dalla prima stagione dell'iconica serie degli anni Novanta parata di star quindi quasi al completo per il lancio del nuovo show in 4 puntate, che segue il cast, documentando come le loro vite sono cambiate da quando la serie si è conclusa nel 2001, dopo 11 stagioni e oltre 250 episodi.