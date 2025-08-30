Gordon Ramsay: "Mi hanno asportato un carcinoma della pelle"

"Sono grato e riconoscente per l'incredibile team di The Skin Associates e per il loro rapido lavoro di rimozione del carcinoma basocellulare, grazie! - ha scritto Ramsay nel post in cui mostra la ferita prima coperta da un cerotto e poi libera, con i punti bene in vista -. Per favore, non dimenticate la vostra protezione solare questo fine settimana". E a poi chiuso con una battuta: "Vi prometto che non si tratta di un lifting! Avrei bisogno di un rimborso".