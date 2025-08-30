Gordon Ramsay: "Mi hanno asportato un carcinoma della pelle"

Il noto chef inglese ha fatto un post su Instagram per spiegare come sia stato operato per un carcinoma basocellulare sul viso
Se l'è vista brutta Gordon Ramsay, lo chef inglese noto per programmi televisivi come "Hell's Kitchen" e "Masterchef Uk". Con un post su Instagram ha fatto sapere di essersi sottoposto a un intervento per asportare un carcinoma basocellulare, un tumore maligno della pelle, appena sotto l'orecchio.
"Sono grato e riconoscente per l'incredibile team di The Skin Associates e per il loro rapido lavoro di rimozione del carcinoma basocellulare, grazie! - ha scritto Ramsay nel post in cui mostra la ferita prima coperta da un cerotto e poi libera, con i punti bene in vista -. Per favore, non dimenticate la vostra protezione solare questo fine settimana". E a poi chiuso con una battuta: "Vi prometto che non si tratta di un lifting! Avrei bisogno di un rimborso".
Il carcinoma a base cellulare è una forma di cancro della pelle che di solito si sviluppa nelle cellule basali, che sono uno degli strati più profondi dell’epidermide. Di solito non dà metastasi, però può crescere e danneggiare i tessuti circostanti. I fattori di rischio principali sono l’esposizione al sole e la pelle chiara. La cura di solito avviene con interventi chirurgici, crioterapia o trattamenti topici. È importante fare controlli regolari per prevenirlo.
Commenti (0)