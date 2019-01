Torino, agenzia matrimoniale accusata di tentata truffa: "Mi devono 183mila euro"

"Questi matrimoni non s’hanno da fare né domani né mai". Parafrasando la celebre frase tratta dai “Promessi Sposi” di Manzoni si può riassumere la situazione in cui sono state coinvolte molte coppie. Dopo essersi rivolte a un’agenzia matrimoniale di Poirino - comune in provincia di Torino - si sono ritrovate col nulla in mano.



“Gli abbiamo dato oltre 7mila euro per organizzare il matrimonio e ora è sparito”. Non solo futuri sposi, ma che gli stessi fornitori: un fioriaio, ai microfoni di “Pomeriggio Cinque”, attacca: “Mi deve 183mila euro di fatture arretrate”. Il titolare dell’agenzia affida la sua difesa a un video pubblicato su Facebook: “Non siamo come ci state dipingendo. Prendetevela con me che sono l’unico responsabile, non con mia figlia di 5 anni. Sono il colpevole e proverò, per quanto possibile, a rimediare”.