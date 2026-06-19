Torino, 1000 euro al mese per una casa di 8 metri quadri

Durante la trasmissione "Morning News" di venerdì 19 giugno, l'agente immobiliare Massimo Pepicello ha illustrato un immobile di 8 metri quadri che si trova in centro a Torino in affitto a 1000 euro al mese.
"Qui siamo direttamente nel cuore pulsante dell'abitazione - ha detto Pepicello mostrando il monolocale - zona notte e giorno convivono nello stesso spazio, abbiamo una cucina completa di tutti gli elettrodomestici, piastra a induzione, forno e frigo, un tavolo in cui poter svolgere anche smart working".
"Questo può sembrare un divano - ha proseguito Massimo Pepicello - ma poi la notte con un semplice 'tac', come direbbe qualcuno, si trasforma in un bel letto, da questa parte abbiamo anche la televisione e un piccolo armadio in cui posizionare pochi indumenti".
"Per questa abitazione c'è molta richiesta - ha specificato l'agente immobiliare - non appena metto l'annuncio ogni anno o due, dato che è destinato a studenti universitari o giovani lavoratori provenienti da altre regioni, in tre o quattro giorni riesco ad affittarla comodamente anche se mi rendo conto che non ha un prezzo accessibile a tutti".