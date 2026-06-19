Torino, 1000 euro al mese per una casa di 8 metri quadri

Durante la trasmissione "Morning News" di venerdì 19 giugno, l'agente immobiliare Massimo Pepicello ha illustrato un immobile di 8 metri quadri che si trova in centro a Torino in affitto a 1000 euro al mese.

"Qui siamo direttamente nel cuore pulsante dell'abitazione - ha detto Pepicello mostrando il monolocale - zona notte e giorno convivono nello stesso spazio, abbiamo una cucina completa di tutti gli elettrodomestici, piastra a induzione, forno e frigo, un tavolo in cui poter svolgere anche smart working".