Torino, 71enne morì per una presunta trasfusione sbagliata: in due a processo

La flebo al braccio della signora Carla fu applicata poco dopo le 21 del 9 marzo 2023. Senza una ragione. E con una sacca che non doveva nemmeno essere destinata a lei. Tanto è che vero che in una delle stanze vicine c'era un altro paziente in attesa. Alle 22 i familiari della donna furono avvertiti che le sue condizioni erano disperate. L'anestesista tentò di rianimare Carla per cinquanta minuti. Inutilmente. Poi, la riunione in cui si azzardò l'ipotesi di taroccare la cartella clinica. Bastava omettere che c'era una trasfusione in corso. E' stato il servizio di Medicina legale a segnalare il caso alla procura. Anche la clinica avvio' degli accertamenti interni.