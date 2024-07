Torino, 17enne muore annegato alla Goja del Pis

Un ragazzo di 17 anni è morto questo pomeriggio alla Goja del Pis ad Almese, nel Torinese, dopo essere finito sott'acqua in un piccolo lago che si forma ai piedi di una cascata di un torrente, ingrossato dai recenti temporali. Il giovane, residente in un comune poco distante, era con gli amici a fare il bagno quando, per cause ancora da accertare, non è più emerso. L'allarme è stato dato dai ragazzi che lo hanno visto in difficoltà. Sul posto sono intervenuti il nucleo alpino fluviale e poi i vigili del fuoco con i sommozzatori. Ci sono voluti diversi minuti per recuperarlo. Vani i tentativi di rianimazione. Il personale del 118 ha constatato il decesso per annegamento.