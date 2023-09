Isola d'Elba, turista tedesca annega in mare

All'isola d'Elba una turista tedesca di 78 anni è annegata, probabilmente a causa di un malore, mentre stava facendo il bagno in mare fronte alla spiaggia di Naregno, nel comune di Capoliveri.

A provare a soccorrerla, dopo aver dato l'allarme al 118, sono stati alcuni connazionali. La donna faceva parte di una comitiva di tedeschi in vacanza sull'isola. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, non c'è stato niente da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.