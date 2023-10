Torino, 16enne ucraina investita e uccisa sulle strisce mentre andava a scuola

L'incidente a Torino L'automobilista si è fermato subito dopo il tragico incidente, avvenuto alle 6:50 subito dopo che la giovane sedicenne aveva lasciato la comunità che la ospitava per andare a prendere l'autobus che l'avrebbe portata al Liceo Artistico Passoni. La mamma della vittima è rimasta a vivere in Ucraina mentre il padre lavora in Germania.

Tratto di strada pericoloso Il tratto del corso dove è avvenuto l'incidente mortale a Torino si trova all'angolo con via Signorelli, ed era già stato segnalato come pericoloso dai residenti, al punto che proprio il giorno prima in commissione comunale è stata discussa una mozione, presentata dal consigliere di opposizione di "Torino Bellissima", Pierlucio Firrao.

Due incidenti mortali anche a Roma Un incidente simile è avvenuto solo poche ore prima a Roma, dove una turista italiana è morta in pieno centro dopo essere stata investita mentre attraversava sulle strisce in via del Teatro Marcello. E sempre nella Capitale, ma sulla via Flaminia, un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere stato travolto in mattinata da un'auto.