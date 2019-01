Tiziano Renzi a un suo ex dipendente: "Ci vediamo in tribunale faccia di m***a"

Filippo Roma de “Le Iene” è andato a Rignano sull’Arno a trovare Tiziano Renzi, l’ormai noto papà dell’ex premier Matteo. Tra indagini su capannoni abusivi e lavoratori dell’Arturo Srl, per ora, il signor Tiziano è uscito sempre pulito, ma questa volta si parla proprio di un lavoratore della società con lui a capo. Il nigeriano Omogui Evans, ex strillone che consegnava giornali a Genova proprio per conto della Arturo Srl e a cui Renzi senior dovrebbe, a sentire il ragazzo, quasi 90mila euro.



La riposta di Tiziano nei confronti dell’ex lavoratore: “Ma lei mi conosce? Ma io conosco lei? Lei è solo un ballista”. Un’accusa rivolta anche all’inviato del programma di Italia 1: “Sono solo balle, balle, balle. Siete tutti dei ballisti e lo vedremo in tribunale e vedrà chi ha ragione tra me e questo ragazzo. Lei sta dicendo il falso”. Fino allo sfogo finale verso il nigeriano: “Con te ci vediamo in tribunale faccia di m***a”.