Abusivismo e lavoro nero, Tiziano Renzi: “Su di me nessuna condanna"

"Le Iene" continuano l’inchiesta sulle presunte irregolarità delle aziende di Tiziano Renzi, il padre dell’ex premier Matteo. “Non ho problemi, non ho avuto nessuna condanna né per lavoro nero né per abusivismo. La gestione non era di mia competenza, bensì dall’amministratore unico. La sentenza sull’Arturo SRL è falsa”. Anche la tensostruttura di Rignano sull’Arno di proprietà di Tiziano avrebbe dovuto essere demolita, ma Matteo difende il padre: “Possiamo stare qui a parlare quanto vogliamo, la realtà è che mio papà ha zero condanne e Travaglio ne ha già due. L’unica cosa che resta da capire è come mio padre spenderà i 145mila euro di risarcimento che gli spettano”.