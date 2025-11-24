TikTok Awards 2025: la community italiana elegge i migliori creator, cresce l'attesa per i vincitori

La nuova edizione del premio dedicato alla creatività sulla piattaforma torna con dieci sezioni e una selezione di creator scelti per originalità e impatto sulla community. I vincitori saranno annunciati il 27 novembre
© Afp
Si è conclusa la fase di voto dei TikTok Awards 2025, l’appuntamento ideato da TikTok per celebrare il talento, l’originalità e l’impatto dei creator italiani sulla piattaforma. L’edizione di quest’anno prevede dieci categorie e sei candidati per ciascuna, scelti in base alla creatività, all’originalità dei format e alla capacità di generare impatto dentro e fuori dall’app. La community attende ora l’annuncio dei vincitori previsto per il 27 novembre.
Dieci le categorie in gara: Creator, Film & TV, Sport, Storyteller, Voice for Change, Food, Fashion & Beauty, Education, Creator LIVE e Video dell’anno. Sessanta i candidati complessivi, selezionati in base a criteri che comprendono engagement, crescita dell’account, interazioni e impatto dei contenuti. La scelta finale è stata curata dal team editoriale di TikTok, che ha puntato sulla capacità dei profili di unire intrattenimento e valore narrativo.
Tra i creator in nomination figurano volti già noti come Silvana Bini (@nonnasilviofficial), Gabriele Vagnato (@gabrielevagnato) e Lisa Migliorini (@thefashionjogger), insieme a collettivi creativi come SkillsCrewFC. Nelle categorie tematiche spiccano Mauro Zingarelli (@zingamau) per Film & TV, Riccardo Azzali (@filosofiascienza) per Education e Benedetta De Luca (@benedettaa.delucaa) nella sezione Voice for Change. Anche il Video dell’anno sarà scelto dal pubblico: tra i finalisti, la pattinatrice Ilaria Dentella, la creator Nadia Lauricella e il visual artist Faffapix.
Nella categoria principale, Creator dell’anno, sono presenti creator che hanno costruito e ampliato la propria community grazie a un uso costante e creativo della piattaforma. Tra i candidati figurano Silvana Bini (@nonnasilviofficial), Eva Calvani (@eva_calvani), Kiro Ebra (@kiro_ebra), il collettivo SKILLSCREWFC, Lara Speranza (@larasperanza) e Matto Varini (@mattovarini). I profili selezionati si distinguono per contenuti riconoscibili e per un’attività che ha generato visibilità anche oltre TikTok.
La categoria Film&TV valorizza creator specializzati in recensioni, analisi e approfondimenti dedicati a cinema, serie TV e cultura pop. I candidati includono Anastasia Autore, Chiara Giovannini, Francesco Gullo, Antonio James Mascoli, Flavia Scura e Mauro Zingarelli. Il loro lavoro consiste nel guidare gli utenti attraverso novità, classici e curiosità, contribuendo alla crescita dell’interesse per il settore audiovisivo.
Nella sezione dedicata allo sport, i creator selezionati praticano o raccontano discipline con approcci e linguaggi differenti. Michele Danese, Eddy, Ilaria Limelli, Lisa Migliorini, Stefano Dario Pain e Carolina Tedeschi portano sulla piattaforma contenuti legati alla preparazione fisica, allo sport agonistico, alla corsa o al calcio, con attenzione sia alla tecnica sia alla narrazione motivazionale.
La categoria Storyteller premia creator che hanno definito format narrativi originali e riconoscibili. Alessio Cicchini, Chiara Facchetti, Maximilian Ferrarese, Riccardo Segnalini, Gaia Sidoni e Gabriele Vagnato propongono racconti e video che uniscono stile personale, ritmo e capacità di mantenere alta l’attenzione degli utenti.
Tra le categorie più significative c’è Voice for change, riservata ai creator che affrontano temi sociali con sensibilità e autenticità. I candidati - Benedetta De Luca, Sofia Fisicaro, Arturo Mariani, Charlie Moon, Kiné Ndoye e Andrea Verde - portano sul proprio profilo storie personali, esperienze di cambiamento e messaggi orientati alla valorizzazione della diversità.
Il settore food vede in gara creator che raccontano la cucina italiana attraverso ricette tradizionali e interpretazioni originali. Tra i candidati ci sono 2foodfitlovers, Dipazza, Emanuele Ferrari, Ginevra Olmo, Antonietta Polcaro e Daniele Resconi. I loro contenuti spaziano dalla cucina casalinga ai format più creativi, con un forte coinvolgimento della community.
Per la categoria Fashion & Beauty sono stati selezionati creator che si distinguono come trendsetter e punti di riferimento per stile e self-care. Francesca Busi, Alessandro Maritato, Matilda Morri, Hanna Raponi, Martina Tinarelli e Victoria Wankinson propongono tutorial, consigli e contenuti che raccontano il mondo della moda in chiave contemporanea.
Tra i candidati della categoria Education, figurano divulgatori che hanno saputo trasformare la conoscenza in contenuti accessibili e dinamici. Riccardo Azzali, Isabella Fabbri, Solange Fugger, Ciro, Martina Levato e Marco Andrea Teti offrono video che affrontano temi di filosofia, scienza, salute, storia locale e cultura.
La categoria Creator Live valorizza profili che hanno trasformato le dirette in momenti di intrattenimento e interazione costante. Olga Ceban, Mario Del Vecchio, Davide Di Manno, Aurora Giardina, Arnaldo Mangini e Siria Miani sono i candidati selezionati per la capacità di coinvolgere gli utenti in tempo reale.
Per il premio Video dell’anno sono stati individuati sei contenuti che hanno ottenuto forte risonanza nei feed degli utenti. Tra questi la risposta di Ludovica Olgiati sul tema dello studio, l’esibizione sui pattini di Ilaria Dentella tra le montagne, il racconto di coraggio di Nadia Lauricella, il backstage comico di Faffapix, il video culinario dei 2men1kitchen e il disegno realizzato da Isabel Giannuzzi con pochi strumenti.
Le votazioni, attive fino al 20 novembre, si sono svolte direttamente sull’app, in uno spazio dedicato. Ora l’attenzione è rivolta alla cerimonia conclusiva che si terrà il 27 novembre, quando verranno annunciati i dieci vincitori. L’evento promette di raccontare ancora una volta la forza espressiva e l’impatto culturale della community italiana di TikTok, protagonista di un linguaggio in continua evoluzione.