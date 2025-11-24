TikTok Awards 2025: la community italiana elegge i migliori creator, cresce l'attesa per i vincitori

Nella categoria principale, Creator dell’anno, sono presenti creator che hanno costruito e ampliato la propria community grazie a un uso costante e creativo della piattaforma. Tra i candidati figurano Silvana Bini (@nonnasilviofficial), Eva Calvani (@eva_calvani), Kiro Ebra (@kiro_ebra), il collettivo SKILLSCREWFC, Lara Speranza (@larasperanza) e Matto Varini (@mattovarini). I profili selezionati si distinguono per contenuti riconoscibili e per un’attività che ha generato visibilità anche oltre TikTok.