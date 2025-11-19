Eddie Brock: ecco chi è il cantautore virale su TikTok

Il 28enne romano è esploso grazie al singolo "Non è mica te"
Eddie Brock (pseudonimo di Edoardo Iaschi) è un cantautore romano di 28 anni. Il nome d’arte deriva dalla sua passione per i fumetti e in particolare per Venom, antagonista di Spiderman e alter ego di Eddie Brock, ed è recentemente diventato virale su TikTok grazie al singolo "Non è mica te". Il brano si è imposto come un vero fenomeno sui social: più di 20mila video su TikTok con il brano in sottofondo, 5 milioni di stream su Spotify e una presenza costante nella Viral Top 50 Italia.
Alle spalle oltre sette anni di esperienza nella musica, che gli hanno permesso di costruire passo dopo passo un percorso solido. Ha tentato per tre volte di entrare nel talent "Amici" di Maria De Filippi senza successo, ma si è preso la sua rivincita presenziando come ospite. Nel dicembre 2018 viene selezionato per il contest Coca‑Cola Future Legend nel team di Annalisa e partecipa a varie tappe live, iniziando così la sua avventura professionale nel mondo musicale.
Il momento della svolta per Eddie Brock arriva nel 2025 con il singolo “Non è mica te”, tratto dall’album "Amarsi è la rivoluzione", pubblicato il 2 maggio per l’etichetta indipendente Sangita Records e distribuito da ADA Music Italy. Il brano si trasforma rapidamente in fenomeno social: su piattaforme come TikTok e Instagram inizia a girare come sottofondo per video e gli stream su Spotify esplodono. Nonostante il successo lavora come operatore turistico e gestisce case vacanze con suo cugino, come ha ricordato lui stesso nel suo monologo a "Le Iene". Anche dopo il successo improvviso su TikTok, Edoardo continua a tenersi stretta la sua occupazione, con cui riesce a mantenere piedi per terra.
Pur essendo finito sotto la luce abbagliante dei riflettori, Eddie ha scelto di mantenere un profilo riservato per quanto riguarda la sfera privata. In più interviste ha ammesso di essere fidanzato da cinque anni, senza però svelare l’identità della ragazza.