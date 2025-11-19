Eddie Brock: ecco chi è il cantautore virale su TikTok

Eddie Brock (pseudonimo di Edoardo Iaschi) è un cantautore romano di 28 anni. Il nome d’arte deriva dalla sua passione per i fumetti e in particolare per Venom, antagonista di Spiderman e alter ego di Eddie Brock, ed è recentemente diventato virale su TikTok grazie al singolo "Non è mica te". Il brano si è imposto come un vero fenomeno sui social: più di 20mila video su TikTok con il brano in sottofondo, 5 milioni di stream su Spotify e una presenza costante nella Viral Top 50 Italia.