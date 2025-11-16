"Amici 25", in sfida Maria Rosaria e Pierpaolo, Michelle e Riccardo

Plasma con "Le luci della città" di Coez ha colpito per la sincerità con cui ha affrontato il brano. Ha spiegato di non aver aggiunto barre originali perché il testo di Coez gli ricordava la sua adolescenza. La sua scelta è stata premiata da Ermal Meta, che gli ha rivolto calorosi complimenti. In coppia con Giulia, Alessio ha mostrato grande energia e una presenza scenica convincente. La capacità di sostenere il confronto con la partner gli è valsa apprezzamenti unanimi. Valentina ha portato sul palco una delle canzoni più intense della musica italiana, "La cura" di Franco Battiato, mostrando coraggio e profondità interpretativa. Le parole di Lorella Cuccarini sono state un abbraccio emotivo: "Questo pezzo lo stavi dedicando a te, non devi aver paura". La ballerina Anna ha sfoggiato dinamismo, pulizia tecnica e buona presenza scenica. Francesco le ha però suggerito un dettaglio su cui lavorare: prestare attenzione alla parte toracica per evitare rigidità.