Ad "Amici" Michelle vince la sfida, ma Ylenia conquista il giudice

Dopo averle ascoltate, Alessandro Fabrizi avanza una richiesta alla produzione
Ad "Amici" dopo Angie (che è riuscita a superare la sfida contro Oasi) ora tocca a Michelle, cantante di Lorella Cuccarini, confrontarsi contro l'esterna Ylenia. Ad attenderle in studio l'editore musicale Alessandro Fabrizi, che deve valutare chi si merita il posto nella scuola. La prima a esibirsi è la "titolare" Michelle con una cover di "Love Story" di Taylor Swift, mentre Ylenia interpreta "Se piovesse il tuo nome" di Elisa.
Il livello è molto alto e per questo il giudice chiede un secondo confronto: "Ho bisogno di ascoltare ancora qualcosina, chiedo a Michelle 'Diavolo in me' di Zucchero e a Ylenia 'All I Want' di Kodaline". Dopo averle viste in azione, è il momento del verdetto. "Ho apprezzato molto Michelle su Taylor Swift. E' proprio il tuo mondo", commenta Fabrizi. "Per quanto riguarda Ylenia mi è piaciuta moltissimo la tua interpretazione di 'All I Want' ".
La vittoria della sfida va a Michelle, per il semplice fatto che è un pochettino più avanti di te". Per il giudice questo non significa che la sfidante non abbia talento, anzi. L'esperto musicale, infatti, ha una richiesta per la produzione: "Chiedo che ti attenzioni, perché su 'All I Want' mi sei piaciuta molto".
Anche Opi, del team di Anna Pettinelli, ha il banco a rischio: dopo essere risultato ultimo nella classifica di canto è infatti finito in sfida. L'allievo ha però chiesto alla produzione di trasformarla in un esame, di fronte a tutti i professori. "Io qui mi sento a casa, mi sento al sicuro. Per questo le faccio una proposta, vorrei fare un esame davanti a Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e lei con due cover.". La produzione acconsente e precisa: "E' consentita una settimana di tempo per preparare due cover, sostenere un esame davanti ai tre professori di canto al fine di determinare la permanenza nella scuola. Le modalità di valutazione verranno rese note il giorno dell'esame".