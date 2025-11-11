"Devo fare i conti con tutto. L'unica idea che mi è venuta è quella di sospendere la sfida. Stiamo veramente messi male" ha esordito la Pettinelli. Parole che hanno provocato la reazione del cantante Opi che poi ha incontrato la prof: "Io qui mi sento a casa, mi sento al sicuro, voglio fare questo nella vita, per questo le faccio una proposta, vorrei fare un esame davanti a Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e lei con due cover per dimostrare, a lei che è la prima che ha creduto in me e anche agli altri prof, che questa è il mio posto". La risposta della prof Pettinelli non si fa attendere: "Devi fare una proposta formale alla produzione".