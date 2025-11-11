Logo Tgcom24
La produzione accetta

"Amici", la proposta di Opi: "Voglio sottopormi a un esame"

L'allievo, ultimo in classifica, preparerà due cover che sottoporrà ai prof

11 Nov 2025 - 17:25
© Da video

© Da video

Dopo la settima puntata di "Amici" è a rischio il posto del cantante Opi. L'allievo incontra la sua prof Anna Pettinelli, che è stata la prima a credere in lui ma che ora deve prendere provvedimenti. Nella classifica stilata da Ornella Vanoni e Annalisa è ultimo. E dopo gli attacchi di Rudy Zerbi, fa una proposta: "Vorrei sottopormi a un esame con due cover".

La proposta di Opi

 "Devo fare i conti con tutto. L'unica idea che mi è venuta è quella di sospendere la sfida. Stiamo veramente messi male" ha esordito la Pettinelli. Parole che hanno provocato la reazione del cantante Opi che poi ha incontrato la prof: "Io qui mi sento a casa, mi sento al sicuro, voglio fare questo nella vita, per questo le faccio una proposta, vorrei fare un esame davanti a Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e lei con due cover per dimostrare, a lei che è la prima che ha creduto in me e anche agli altri prof, che questa è il mio posto". La risposta della prof Pettinelli non si fa attendere: "Devi fare una proposta formale alla produzione".

Opi e la produzione di Amici

 Opi si è tolto la maglia della sfida e ha formalizzato la proposta alla produzione e poco dopo è arrivata la risposta ufficiale: "La produzione accetta la richiesta di Opi, gli è consentita una settimana di tempo per preparare due cover, sostenere un esame davanti ai tre professori di canto al fine di determinare la sua permanenza nella scuola. Le modalità di valutazione verranno rese note il giorno dell'esame". 

