Il giudice esterno è stato Michele Wad Caporosso
© Da video
Ad "Amici" Angie ha dovuto giocarsi il tutto per tutto per restare nella scuola di Maria De Filippi e ha affrontato nel daytime di venerdì 7 novembre, la sfida di canto contro Oasi. La giovane cantante di Lorella Cuccarini e il suo sfidante si sono esibiti davanti ad un giudice esterno Michele Wad Caporosso.
Angie, che ha subito dichiarata di essere felice di poter finalmente affrontare la sfida, ha cantato il suo inedito ‘Poco poco’. Dopo di lei è stata la volta del cantante veneto Oasi, anche lui con il suo brano inedito, “Non moriremo mai”.
Il giudice si è espresso sulle due esibizioni prendendo la decisione di far continuare ad Angie il suo percorso nella scuola. “Buon livello musicale. Mi piaci molto Oasi, ha un bel timbr ma è chiaro che ricordi molte altre cose. Si capiscono le tue reference, ma lo fate in questa fase di crescita. Meno per Angie che però può essere un bene. Sei super emotiva è forse è un bene che vinca l’emotività di Angie”, ha detto Wad.
E così la giovane cantante può tirare un sospiro di sollievo e sedersi al banco nella scuola.