Ad "Amici" la verifica di ballo: si accende il confronto sul rendimento di Paola

Alessio conquista il primo posto, ma la performance dell'allieva scatena i pareri discordi tra i giudici
© Da video
Nella puntata del daytime di "Amici", la prof Peparini ha organizzato un nuovo test di ballo, invitando gli studenti a esprimersi attraverso un brano a scelta e mettendo al centro un'emozione autentica. I ballerini hanno accettato la sfida, esibendosi di fronte ai professori Emanuele Lo e Alessandra Celentano, con l'unica eccezione di Emiliano, che rimane ancora in attesa della conferma della sua maglia.
Al termine delle esibizioni, è stata redatta la consueta classifica che ha visto Alessio conquistare il primo posto, seguito da Anna, mentre Paola si è aggiudicata la terza posizione. Pierpaolo è arrivato quarto, Alex quinto, e Maria Rosaria ha chiuso la lista. Le valutazioni dei coach non sono state prive di polemiche, specialmente riguardo alla performance di Paola, allieva di Veronica Peparini, che ha suscitato opinioni fortemente contrastanti.
A questo proposito Emanuele Lo ha espresso un giudizio particolarmente critico nei confronti della ragazza, spiegando: "Non ho percepito il riscatto; l'ho trovata troppo rigida e non traspariva il messaggio che intendeva trasmettere". Il professore le ha assegnato un 3 come valutazione. Alessandra Celentano, invece, pur riconoscendo alcune criticità, le ha attribuito un voto più generoso (6 meno), posizionandola al secondo posto nella sua classifica personale. La sua coach Veronica Peparini, decisa a sostenere la sua allieva, le ha dato un 8, elogiando sia il suo impegno sia i progressi artistici finora raggiunti.