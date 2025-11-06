Ad "Amici" la verifica di ballo: si accende il confronto sul rendimento di Paola

Al termine delle esibizioni, è stata redatta la consueta classifica che ha visto Alessio conquistare il primo posto, seguito da Anna, mentre Paola si è aggiudicata la terza posizione. Pierpaolo è arrivato quarto, Alex quinto, e Maria Rosaria ha chiuso la lista. Le valutazioni dei coach non sono state prive di polemiche, specialmente riguardo alla performance di Paola, allieva di Veronica Peparini, che ha suscitato opinioni fortemente contrastanti.