Ad "Amici" Pierpaolo vince la sfida di ballo

E' Pierpaolo il primo a ballare sulle note di "Che cosa c'è" di Gino Paolo, mentre Antonella si esibisce con una coreografia sulla musica de "La bambola" di Patty Pravo. Dopo averli fatti andare al centro dello studio, il giudice analizza le performance. "Pierpaolo vedo molto nella tua danza. Vedo anche che potresti fare un gradino in più, sia dal punto di vista del movimento che dal punto di vista tecnico", sottolinea Simone. "Antonella, tu hai un corpo molto bello e non so se tu ne sia cosciente. A volte lasci un po' al caso alcuni dettagli che però fanno la differenza. Hai un corpo che ti permette di andare oltre, devi lavorare di più sulla parte superiore", dichiara rivolgendosi alla sfidante.