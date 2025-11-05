Ad "Amici" Pierpaolo vince la sfida di ballo

Il ballerino di Veronica Peparini convince il giudice e conferma la maglia
© Da video
Dopo il cantante Opi, finito nel mirino di Rudy Zerbi, ora è Pierpaolo a dover dimostrare che si merita il posto ad "Amici". L'allievo di Veronica Peparini, è finito in sfida dopo essere arrivato ultimo nella classifica di danza. Ha dovuto esibirsi contro l'esterna Antonella e a giudicarli è stato il ballerino professionista Simone Nolasco.
E' Pierpaolo il primo a ballare sulle note di "Che cosa c'è" di Gino Paolo, mentre Antonella si esibisce con una coreografia sulla musica de "La bambola" di Patty Pravo. Dopo averli fatti andare al centro dello studio, il giudice analizza le performance. "Pierpaolo vedo molto nella tua danza. Vedo anche che potresti fare un gradino in più, sia dal punto di vista del movimento che dal punto di vista tecnico", sottolinea Simone. "Antonella, tu hai un corpo molto bello e non so se tu ne sia cosciente. A volte lasci un po' al caso alcuni dettagli che però fanno la differenza. Hai un corpo che ti permette di andare oltre, devi lavorare di più sulla parte superiore", dichiara rivolgendosi alla sfidante.
Dopo averli visti danzare, il giudice proclama vincitore il ballerino:"In questa sfida, per me, la persona che ha più coscienza del palco, più coscienza emotiva e comunicativa è Pierpaolo. L'allievo si riprende la maglia e torna dai suoi compagni in casetta, con il sorriso sulle labbra. Per lui il percorso ad "Amici" può continuare.