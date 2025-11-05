Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
Amici 25
HomeEdizione 2024Edizione 2023Edizione 2022Edizione 2021Edizione 2020Edizione 2019
Speciale Amici 25
l'avventura continua

Ad "Amici" Pierpaolo vince la sfida di ballo

Il ballerino di Veronica Peparini convince il giudice e conferma la maglia

05 Nov 2025 - 18:15
© Da video

© Da video

Dopo il cantante Opi, finito nel mirino di Rudy Zerbi, ora è Pierpaolo a dover dimostrare che si merita il posto ad "Amici". L'allievo di Veronica Peparini, è finito in sfida dopo essere arrivato ultimo nella classifica di danza. Ha dovuto esibirsi contro l'esterna Antonella e a giudicarli è stato il ballerino professionista Simone Nolasco. 

Leggi anche

Ad "Amici" Opi sotto esame di fronte alla commissione di esperti voluta da Zerbi

Ad "Amici" Opi sotto esame di fronte alla commissione di esperti voluta da Zerbi

Ad "Amici" Pierpaolo vs Antonella

  E' Pierpaolo il primo a ballare sulle note di "Che cosa c'è" di Gino Paolo, mentre Antonella si esibisce con una coreografia sulla musica de "La bambola" di Patty Pravo. Dopo averli fatti andare al centro dello studio, il giudice analizza le performance. "Pierpaolo vedo molto nella tua danza. Vedo anche che potresti fare un gradino in più, sia dal punto di vista del movimento che dal punto di vista tecnico", sottolinea Simone. "Antonella, tu hai un corpo molto bello e non so se tu ne sia cosciente. A volte lasci un po' al caso alcuni dettagli che però fanno la differenza. Hai un corpo che ti permette di andare oltre, devi lavorare di più sulla parte superiore", dichiara rivolgendosi alla sfidante.

Leggi anche

Ad "Amici" Alessandra Celentano sospende la maglia a Emiliano: ecco perché

Ad "Amici" i dubbi di Peparini su Paola: "Per ora sei in prova"

Pierpaolo vince la sfida

 Dopo averli visti danzare, il giudice proclama vincitore il ballerino:"In questa sfida, per me, la persona che ha più coscienza del palco, più coscienza emotiva e comunicativa è Pierpaolo. L'allievo si riprende la maglia e torna dai suoi compagni in casetta, con il sorriso sulle labbra. Per lui il percorso ad "Amici" può continuare.

Ti potrebbe interessare

amici
maria de filippi

Sullo stesso tema