Ad "Amici" Alessandra Celentano sospende la maglia a Emiliano: ecco perché

L'insegnante convoca il ballerino per spiegare il motivo del suo gesto
© Da video
Dopo l'ultima puntata di "Amici", che ha visto l'uscita di tre allievi e l'arrivo della ballerina Paola e della cantante Angie, Alessandra Celentano non è rimasta soddisfatta dell'esibizione di Emiliano. il ballerino non ha infatti messo in pratica le correzioni evidenziate in sala prove e per questo ha deciso di sospendergli la maglia.
L'insegnante vuole essere certa che Emiliano capisca il motivo della punizione e per questo chiede di incontrarlo: "Hai 16 anni, sei giovane, ma per la danza sei grande. E' una questione di mentalità, avere la mentalità giusta per il lavoro è fondamentale. Questo è quello che sto cercando di trasferirti, ma finora questo concetto non è passato". Per la Celentano, infatti, non sarebbe sufficientemente concentrato e non applicherebbe con costanza tutte le indicazioni fornite durante le lezioni di danza: "In questo mese ho visto che ogni tanto tenti di mettere le correzioni, ma non hai capito l'importanza di quello che stiamo facendo", continua la Celentano. "Finora sono venuta tutti i giorni in sala a seguirti, ma ho visto troppo poco. Non posso continuare a vederti con i piedi storti, le ginocchia piegate e tutti i passaggi sbagliati".
La sospensione della maglia ha anche un'altra conseguenza: il ballerino non potrà esibirsi nella prossima puntata di "Amici". La Celentano ha colto l'occasione di questa pausa per farlo lavorare sulle sue lacune, con una coreografia ad hoc: "Voglio vedere tutte le correzioni messe in atto. Qui ci sono una buona parte delle correzioni che devi fare. In tutte le coreografie che fai ci sono quelle cose. Mi sono stufata". Una volta in casetta il ballerino riflette sulle parole della maestra e scoppia in lacrime. "Non mi sento benissimo. Adesso mi applicherò, ma in una settimana so che non riuscirò a farla come vuole lei", si sfoga.