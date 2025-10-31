Ad "Amici" Alessandra Celentano sospende la maglia a Emiliano: ecco perché

L'insegnante vuole essere certa che Emiliano capisca il motivo della punizione e per questo chiede di incontrarlo: "Hai 16 anni, sei giovane, ma per la danza sei grande. E' una questione di mentalità, avere la mentalità giusta per il lavoro è fondamentale. Questo è quello che sto cercando di trasferirti, ma finora questo concetto non è passato". Per la Celentano, infatti, non sarebbe sufficientemente concentrato e non applicherebbe con costanza tutte le indicazioni fornite durante le lezioni di danza: "In questo mese ho visto che ogni tanto tenti di mettere le correzioni, ma non hai capito l'importanza di quello che stiamo facendo", continua la Celentano. "Finora sono venuta tutti i giorni in sala a seguirti, ma ho visto troppo poco. Non posso continuare a vederti con i piedi storti, le ginocchia piegate e tutti i passaggi sbagliati".