Ad "Amici" arrivano Angie e Paola: ecco i primi momenti in casetta

La cantante e la ballerina hanno vinto la sfida contro Frasa e Matilde
© Da video
Durante l'ultima puntata di "Amici" la classe si è stravolta e i ragazzi hanno dovuto salutare tre compagni: il cantante Frasa e i ballerini Matilde e Tommaso. Al loro posto sono entrate la cantante Angie e la ballerina Paola, che sono state accolte con calore in casetta e sono pronte a mettersi al lavoro
Tommaso è stato eliminato dalla sua insegnante, Alessandra Celentano, perché l'ha valutato troppo indietro rispetto agli altri, mentre Frasa e Matilde hanno perso la sfida con gli esterni. Per il canto Angie ha preso il posto di Frasa, mandato in sfida da Zerbi, mentre la ballerina di Veronica Peparini ha ceduto il banco a Paola. Le ultime arrivate, subito dopo le sfide, hanno conosciuto gli allievi e gli insegnanti della scuola.
La cantante Angie era stata proposta da Rudy Zerbi, che l'aveva schierata contro l'allievo di Anna Pettinelli. In teoria avrebbe dovuto quindi accoglierla lui in squadra, ma sebbene sia convinto del suo talento le spiega che non potrebbe seguirla nel modo giusto in quanto ha già quattro cantanti sotto la sua ala. "Mi sei piaciuta molto, sono contento che tu sia qui", ammette l'insegnante. "Con quattro ragazzi faccio una fatica pazzesca, ho rinunciato ad altri alievo e lo faccio anche in questo caso per onestà. Preferisco che tu sia seguita in modo più attento". Angie si confronta quindi con le maestre Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, entrambe disponibili ad accoglierla nel loro team. Dopo aver riflettuto, decide di entrare a far parte della squadra di Lorella.
In serata le ragazze prendono possesso della casetta, accolte dagli abbracci e dalle congratulazioni dei compagni. Dopo aver fatto un tour dell'abitazione, cercano di realizzare quello che è successo nelle ultime ore. "E' tutto assurdo, è stato velocissimo... la casa è bellissima. Sono molto spaesata", ammette Angie. Ballerini e cantanti non mancano di fare notare, appese alla parete, le regole del programma e consigliano loro di leggerle attentamente per evitare problemi.