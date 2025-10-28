Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
Amici 25
HomeEdizione 2024Edizione 2023Edizione 2022Edizione 2021Edizione 2020Edizione 2019
Speciale Amici 25
due nuove compagne

Ad "Amici" arrivano Angie e Paola: ecco i primi momenti in casetta

La cantante e la ballerina hanno vinto la sfida contro Frasa e Matilde

28 Ott 2025 - 10:25
© Da video

© Da video

Durante l'ultima puntata di "Amici" la classe si è stravolta e i ragazzi hanno dovuto salutare tre compagni: il cantante Frasa e i ballerini Matilde e Tommaso. Al loro posto sono entrate la cantante Angie e la ballerina Paola, che sono state accolte con calore in casetta e sono pronte a mettersi al lavoro

Leggi anche

"Amici": eliminati Frasa, Tommaso e Matilde

Ad "Amici" Rudy Zerbi mette a rischio Penelope: "Mi hai deluso"

La classe di "Amici" si rinnova

  Tommaso è stato eliminato dalla sua insegnante, Alessandra Celentano, perché l'ha valutato troppo indietro rispetto agli altri, mentre Frasa e Matilde hanno perso la sfida con gli esterni. Per il canto Angie ha preso il posto di Frasa, mandato in sfida da Zerbi, mentre la ballerina di Veronica Peparini ha ceduto il banco a Paola. Le ultime arrivate, subito dopo le sfide, hanno conosciuto gli allievi e gli insegnanti della scuola. 

Angie contesa da tutti gli insegnanti

 La cantante Angie era stata proposta da Rudy Zerbi, che l'aveva schierata contro l'allievo di Anna Pettinelli. In teoria avrebbe dovuto quindi accoglierla lui in squadra, ma sebbene sia convinto del suo talento le spiega che non potrebbe seguirla nel modo giusto in quanto ha già quattro cantanti sotto la sua ala. "Mi sei piaciuta molto, sono contento che tu sia qui", ammette l'insegnante. "Con quattro ragazzi faccio una fatica pazzesca, ho rinunciato ad altri alievo e lo faccio anche in questo caso per onestà. Preferisco che tu sia seguita in modo più attento". Angie si confronta quindi con le maestre Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, entrambe disponibili ad accoglierla nel loro team. Dopo aver riflettuto, decide di entrare a far parte della squadra di Lorella.

Leggi anche

Ad "Amici" la Celentano interroga i ballerini: ecco i promossi e i bocciati

"Amici 2025", la Cuccarini punisce la reazione di Michele: maglia sospesa

Angie e Paola entrano nella casetta di Amici

  In serata le ragazze prendono possesso della casetta, accolte dagli abbracci e dalle congratulazioni dei compagni. Dopo aver fatto un tour dell'abitazione, cercano di realizzare quello che è successo nelle ultime ore. "E' tutto assurdo, è stato velocissimo... la casa è bellissima. Sono molto spaesata", ammette Angie. Ballerini e cantanti non mancano di fare notare, appese alla parete, le regole del programma e consigliano loro di leggerle attentamente per evitare problemi. 

amici
maria de filippi

Sullo stesso tema