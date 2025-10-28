Ad "Amici" arrivano Angie e Paola: ecco i primi momenti in casetta

La cantante Angie era stata proposta da Rudy Zerbi, che l'aveva schierata contro l'allievo di Anna Pettinelli. In teoria avrebbe dovuto quindi accoglierla lui in squadra, ma sebbene sia convinto del suo talento le spiega che non potrebbe seguirla nel modo giusto in quanto ha già quattro cantanti sotto la sua ala. "Mi sei piaciuta molto, sono contento che tu sia qui", ammette l'insegnante. "Con quattro ragazzi faccio una fatica pazzesca, ho rinunciato ad altri alievo e lo faccio anche in questo caso per onestà. Preferisco che tu sia seguita in modo più attento". Angie si confronta quindi con le maestre Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, entrambe disponibili ad accoglierla nel loro team. Dopo aver riflettuto, decide di entrare a far parte della squadra di Lorella.