Nuovo appuntamento con Maria De Filippi e il talent show "Amici". Superospite della puntata è Emma Marrone che oltre a giudicare la gara di canto si è esibita con il suo nuovo singolo "Brutta storia". A giudicare la gara di ballo la ballerina e conduttrice radio e tv Rossella Brescia. Sul palco è tornato Trigno vincitore di categoria della scorsa edizione che ha presentato il singolo "Ragazzina". Frasa perde la sfida di canto, Angie conquista la maglia. Paola trionfa su Matilde nella sfida di ballo. Anche il ballerino Tommaso è fuori dalla scuola, Alessandra Celentano non lo ritiene pronto. Per la danza, in sfida vanno Anna e Pierpaolo. Per il canto in sfida vanno Penelope e Plasma.
Si comincia con la sfida di Canto. Frasa e Angie si sfidano a colpi di inediti e cover. A valutarli è la cantautrice Federica Camba, che li ascolta ben due volte. "E' difficile giudicare perché ci sono tante cose, come il timbro della voce che vi rende unici e l'emozione, ma quello che fa la differenza è l'immaginario su chi deve lavorare su du voi e per questo motivo scelgo Angie", dice Camba. Angie ottiene la maglia. "Frasa sei diverso, sei stato poco qui ma potrai farlo fuori e spero che tu non smetta mai", gli dice Anna Pettinelli.
Alessandra Celentano chiama Tommaso: "E' il primo mese di prova, non è sufficiente per colmare le nostre lacune e ho deciso che il nostro percorso finisca qui, non voglio illuderti". "Anche io mi sono stupita, mi ha detto che ne avete già parlato... ci è rimasto male", interviene Maria De Filippi. Gli altri coach di Ballo non lo prendono nella loro squadra. Tommaso è fuori dalla scuola.
A valutare la sfida di ballo di Matilde con Paola è il critico di danza Francesca Bernabini. "Matilde hai una bellissima luce, hai canalizzato bene la tua emotività con la danza, anche se devi imparare a essere più armonica, Paola hai una ottima preparazione tecnica e sei fluida nei movimenti, devi imparare a tirare fuori più emotività, io do la possibilità a Paola". Paola ottiene la maglia.
Rossella Brescia ed Emma giudicano le gare di ballo e canto: chi andrà in sfida? Si esibiscono per la danza: Alessio, Alex, Emiliano, Francesco, Pierpaolo (che innesca la polemica tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini sui piedi), Maria Rosaria e Anna. Per il canto: Flavia, Plasma, Riccardo, Valentina, Gard, Michelle, Penelope e Opi. Maria Rosaria si classifica prima per la danza, in sfida vanno Anna e Pierpaolo. Per il canto il primo classificato è Riccardo, in sfida vanno Penelope e Plasma. Alessandra Celentano toglie la maglia al ballerino Emiliano.