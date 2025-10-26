Si comincia con la sfida di Canto. Frasa e Angie si sfidano a colpi di inediti e cover. A valutarli è la cantautrice Federica Camba, che li ascolta ben due volte. "E' difficile giudicare perché ci sono tante cose, come il timbro della voce che vi rende unici e l'emozione, ma quello che fa la differenza è l'immaginario su chi deve lavorare su du voi e per questo motivo scelgo Angie", dice Camba. Angie ottiene la maglia. "Frasa sei diverso, sei stato poco qui ma potrai farlo fuori e spero che tu non smetta mai", gli dice Anna Pettinelli.