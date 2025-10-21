Il professore in puntata aveva criticato l'allievo, ma la collega lo aveva difeso
© Da video
Dopo aver discusso con Lorella Cuccarrini per la cantante Michelle, ora ad "Amici" Anna Pettinelli ha litigato anche con Rudy Zerbi. Ad accendere la miccia in puntata era stato il professore, che aveva rivolto dure critiche a Frasa e gli aveva detto chiaro e tondo che non meritava il banco.
Sul momento la Pettinelli era intervenuta a sostegno del suo allievo, precisando però che in separata sede avrebbe fatto una bella chiacchierata con lui. A quel punto Zerbi aveva voluto saperne di più, ma la collega non aveva voluto aggiungere altro: "Devo parlare con lui, saranno fatti miei quello che gli voglio dire".
Frasa è finito in sfida dopo essersi classificato ultimo nella gara di canto e questo ha fatto scattare un campanello d'allarme nella Pettinelli. Quando la produzione le ha chiesto quale elemento, eventualmente, avrebbe voluto sostituire nella sua squadra la maestra ha fatto il nome del giovane cantante. Anna avrebbe voluto affrontare il discorso con il diretto interessato a tu per tu, lontano da occhi indiscreti, ma Zerbi è intervenuto a gamba tesa. Subito dopo la puntata ha infatti chiamato in studio la collega e tutti i suoi cantanti, per annunciare loro le intenzioni della Pettinelli.
"Sono andato dagli autori per sapere cosa voleva dirti", ha esordito rivolgendosi a Frasa. "Mi hanno detto che negli scorsi giorni la professoressa avrebbe individuato un potenziale sostituto. Sono pazzo io che ti dico le cose in faccia o c'è davvero qualcosa che non va? Perché ha individuato un sostituto per te e non per gli altri". La replica della Pettinelli non si è fatta attendere: "Hai fatto qualcosa che non si fa. La produzione ha indicato un possibile candidato e mi ha chiesto se c'era, eventualmente, qualcuno che avrei voluto sostituire. Ho fatto il nome di Frasa perché è il più traballante, quello con il percorso più complicato".
A infastidire maggiormente la maestra è stato il fatto che Zerbi si sia intromesso in cose che non lo riguardano: "Non ho segreti, avrei affrontato il discorso con lui in maniera molto diversa. Ci sono cose che non voglio dire in puntata, perché è una cosa tra me e lui. E' vero, ho fatto una valutazione su un ragazzo e ho detto che se dovessi cambiare uno di voi quattro, sostituirei Frasa". Una volta in casetta il ragazzo, visibilmente scosso, si e sfogato con il compagno Plasma: "Non ho punti fermi, nemmeno la mia prof. è convinta di me". Riuscirà a far cambiare idea alla sua insegnante?