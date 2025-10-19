Il giudice di canto è Irama, che ha appena pubblicato il suo nuovo album "Antologia della vita e della morte". Entra in studio accompagnato da un quartetto d'archi e un pianista che lo accompagnano nell'esecuzione di "Tutto tranne questo". A giudicare la gara di ballo c'è invece Anbeta Toromani. Si può iniziare e a rompere il ghiaccio è Alessio che balla con Giulia. I complimenti di Anbeta sono il La per la Celentano per tirare fuori le sue critiche alle espressioni facciali di Alessio. Si prosegue con il canto e con Valentina: Irama apprezza, sia l'interpretazione che il look. Emiliano balla con Francesco e Anbeta lo invita a essere meno autocritico mentre sottolinea la sua energia e la bellezza del movimento. Plasma canta "Let's Get It Started" personalizzata da sue barre, proprio quelle Irama apprezza più dell'interpretazione del brano. Alex balla con Mattia: Anbeta apprezza l'energia ma lo trova un po' troppo "manierato". Flavia canta "Think". Rudy Zerbi la critica per la mancanza di "cazzimma" necessaria per questo pezzo. Anche la Cuccarini è d'accordo mentre la Pettinelli ovviamente difende la ragazza che, a suo parere, ha cantato perfettamente "alla sua maniera". Irama prova a mediare ma anche lui non può non rimarcare una certa mancanza di "elasticità".